Secondo i consulenti delle Procura l'operato dei medici dello Jazzolio è stato corretto. La responsabilità sarebbe delle gincologa che aveva in cura la donna

E' stata depositata dai consulenti della Procura di Vibo Valentia la relazione sul bimbo nato morto, il 7 gennaio scorso, all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Secondo i consulenti nominati dalla Procura l'operato dei medici dello jazzolino è stato corretto, la responsabilità saebbe a carico del ginecologo che aveva la giovane di San Calogero



La responsabilità sarebbe della ginecologa «poiché risultava necessario - a parere dei consulenti - attuare un protocollo di valutazione della prognosi fetale mediante esame doppler flussimetrico del feto e controlli ravvicinati della biometria.

Tale protocollo di valutazione come dettato dalle linee guida avrebbe indotto il medico ginecologo curante a instaurare un trattamento medico-farmacologico e in caso di mancata risposta al trattamento all’espletamento del parto in un’epoca anticipata rispetto al termine di gravidanza con la certezza della nascita di un feto vivo e vitale».