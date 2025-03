Domenica di agitazione in terra cratense con un uomo che dalle 11 di stamani risulta irraggiungibile. In corso le ricerche delle forze dell’ordine

La città di Sant’Umile è decisamente preoccupata per quanto sta avvenendo in queste ore con la scomparsa del signor Franco Formosa. La famiglia, gli amici e quanti lo conoscono infatti non hanno più notizie del signore dalle ore undici di stamattina, nel paese cratense è così partita la rete solidale mettendosi tutti alla ricerca della persona scomparsa.

Lo stesso Comune di Bisignano, sui canali social di riferimento, ha dato l’annuncio, facendo appello al senso di collaborazione dell’intera comunità: «Oggi alle 11 è scomparso il nostro concittadino Franco Formosa. Se qualcuno ha informazioni utili o lo ha visto, contatti immediatamente le autorità locali o i familiari di Franco. Ogni segnalazione può essere fondamentale per il suo ritrovamento. Vi ringrazio fin d’ora della Vostra collaborazione che, sono sicuro, non mancherà».

Il signor Formosa abita nella zona di Foresta a Bisignano, quindi nella parte valliva del territorio di Sant’Umile e si sta cercando di ritrovarlo sano e salvo soprattutto nelle zone della campagna cratense nonché nel diretto circondario.