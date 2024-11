Tragico epilogo per un anziano 92enne di Bisignano scomparso dallo sabato da Bisignano, nel Cosentino. E' stato ritrovato morto in un terreno di sua proprietà in località Mastro D'Alfio. Qui avrebbe acceso delle sterpaglie e per cause, quasi certamente accidentali, sarebbe stato avvolto dalle fiamme. A darne notizia l'edizione odierna de La Gazzetta del Sud. Sul posto i carabinieri della locale stazione. La salma è stata consegnata ai familiari.