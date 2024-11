Incendi sono in corso nel Cosentino e in particolare nel comprensorio di Bisignano. Solo almeno tre, infatti, i roghi divampati in queste ore che costringono a un superlavoro i vigili del fuoco, più che mai impegnati a domare le fiamme. Poco probabile che gli incendi in questione abbiano un’origine dolosa, quasi certamente sono stati originati dalla siccità e dal gran caldo. E con l’estate appena cominciata, il problema si ripresenta in tutta la sua gravità.