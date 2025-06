Il risveglio domenicale è il peggiore di sempre per la comunità di Bisignano, in lacrime per la scomparsa di Carlo Rago . Il 35enne era in sella alla moto e, nel tentativo di evitare un ostacolo (probabilmente un gatto comparso all'improvviso, stando alle prime disamine) ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente a terra, avendo così la peggio in pieno centro storico, nel quartiere di Santa Croce lì dove vi è il collegamento diretto per accedere alla piazza del viale Roma.

La zona dell'impatto

Inutili quindi i tentativi di soccorso, la scomparsa di Rago è avvenuta lasciando un grande senso di vuoto all'interno del territorio cratense.

Il ragazzo aveva trascorso la serata proprio con i suoi amici bisignanesi, successivamente è arrivato l'impatto imprevisto e devastante per il cuore di tutti. Il 35enne era conosciuto per la sua intraprendenza e la sua allegria, sovente era spesso impegnato nelle organizzazioni di manifestazioni ludiche e di intrattenimento del territorio.

In tanti già lo stanno ricordando sui social, qualche tempo fa aveva seguito in trasferta la sua amata Juventus con il club nella trasferta contro la Lazio e aveva altri mille progetti per il futuro, che purtroppo non si concretizzerà.