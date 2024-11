A causa del maltempo della notte scorsa, un black out si è registrato alla cella frigorifera del poliambulatorio di Vibo Valentia. All'interno circa 400 dosi di vaccino che in via precauzionale non è stato somministrato all'utenza.

Nulla da fare dunque per i cittadini che stamattina si sono presentati nella sede di Moderata Durant. Contattato telefonicamente il direttore sanitario dell'Asp Carlo Truscello, precisa come "i vaccini siano stati isolati solo in via precauzionale. La temperatura all'interno del refrigeratore, - precisa - non è mai salita sopra i 25 gradi (come peraltro attestano i registratori grafici) per cui i vaccini non hanno subito alcun danno". In ogni caso l'azienda sanitaria provinciale aveva già provveduto a inviare alle ditte farmaceutiche il grafico della temperatura per l'autorizzazione. Ottenuto il via libera da parte di tutte le ditte farmaceutiche i vaccini potranno essere somministrati regolarmente.