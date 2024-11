Dieci complessivamente le misure cautelari: otto in carcere e due ai domiciliari. Francesco Seminario era già stato primo cittadino tra il 1999 e il 2009. Tra le accuse contestate associazione per delinquere e scambio elettorale politico-mafioso

C'è anche il sindaco di Casabona, il 54enne Francesco Seminario, del Pd, eletto nel 2021 in una civica di centrosinistra, e Anselmo De Giacomo, 40 anni, un assessore della sua giunta fra le dieci persone arrestate all'alba di questa mattina nell'ambito di una vasta operazione antimafia condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone e coordinata dalla Dda di Catanzaro tra i Comuni di Strongoli, Scandale e Casabona. Per entrambi l'accusa è di scambio elettorale politico mafioso. Per Seminario è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre De Giacomo è finito ai domiciliari.

Seminario eletto sindaco dopo lo scioglimento seguito a Stige

Seminario, che era già stato sindaco di Casabona per due mandati tra il 1999 e il 2009, è stato eletto sindaco alla guida di una lista civica denominata Ripartiamo dopo che il Comune era stato sciolto per infiltrazioni mafiose a seguito dell’operazione Stige. L'operazione di oggi è stata battezzata Nemesis.

Per otto indagati il gip di Catanzaro ha disposto la misura cautelare in carcere, per gli altri due quella dei domiciliari. I destinatari dei provvedimenti sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa e furto aggravato dal metodo mafioso.

I particolari dell'operazione, in merito alla quale i carabinieri al momento non hanno fornito i dettagli, resi noti nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro, nella sede della Dda.

Inchiesta Nemesis, i nomi delle persone arrestate

In carcere

Carlo Mario Tallarico, nato a Cosenza il 10 marzo 1951, residente a Casabona

Daniele Tallarico, nato a Cariati il 9 gennaio 1993, residente a Casabona

Ludovico Tallarico, nato a Crotone il 6 febbraio 1975, residente a Casabona

Sergio Tallarico, nato a Crotone il 16 gennaio 1981, residente a Casabona

Luigi Gagliardi, nato a Casabona il 28 maggio 1980

Cataldo Poerio, nato a Crotone il 28 novembre 1987, residente a Casabona

Giuseppe Pullerà, nato a Crotone il 6 dicembre 1982, residente a Casabona

Francesco Seminario, nato a Casabona il 19 luglio 1970

Arresti domiciliari

Anselmo De Giacomo, nato a Crotone il 10 giugno 1984, residente a Casabona

Francesco De Paola, nato a Casabona il 28 maggio 1980