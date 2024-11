Nell’operazione, denominata “Giovani in erba”, coinvolti complessivamente sette giovani. L’accusa è detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato di Vibo Valentia e in particolare gli uomini della Squadra Mobile, con il supporto di personale del Reparto Prevenzione Crimine e dell’Unità Cinofila, nella mattinata odierna, al termine di un’indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di alcuni giovani residenti in questo capoluogo e nella frazione Piscopio, ha dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone l’adozione di misure cautelari personali nei confronti di sette persone ritenute responsabili del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti con l’impiego di oltre quaranta uomini, dalle prime ore della mattina si è proceduto a numerose perquisizioni ed alla sottoposizione agli arresti domiciliari di: Arcangelo Michele D’Angelo di anni 27, Giovanni Zuliani di anni 21, Michele Arcangelo Zuliani di anni 19, Antonio Zuliani di anni 25, Nicola Doria di anni 30.

Sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Emmanuele La Bella di anni 25 e Francesco Morano di anni 20.

Lo spaccio di droga

Le indagini hanno consentito di accertare che i soggetti indagati svolgevano con cadenza quasi quotidiana le loro attività illecite in favore di giovani acquirenti, in alcuni casi anche minorenni, in luoghi ben definiti quali, il muretto della zona cancello rosso di questo centro cittadino e la villa comunale della frazione di Piscopio.