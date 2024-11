Emessi cinque provvedimenti in carcere. Sono tutti responsabili, a vario titolo, di reati in materia ambientale e delitti contro il patrimonio

Dalle prime ore della mattina a Lamezia Terme nel campo nomadi in località Scordovillo, duecento militari del comando gruppo Carabinieri di Lamezia Terme, stanno dando esecuzione a 39 misure cautelari, di cui 5 in carcere, emesse dal Tribunale di Lamezia Terme nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di gravi reati in materia ambientale nonché di delitti contro il patrimonio.

I dettagli dell’operazione saranno approfonditi nel corso della conferenza stampa prevista presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme alle 10.30.

