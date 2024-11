Nell'area di località Aeroporto quindici scarrabili stracolmi di rifiuti e fuoriuscita di percolato

VIBO VALENTIA - Blitz dei Nas di Vibo Valentia all’interno degli ex mercati generali di località aeroporto. Struttura chiusa a dicembre del 2012 perché dichiarata inagibile. Fu la stessa AmministrazioneCcomunale, guidata dal sindaco Nicola D’Agostino ad emettere l’ordinanza di chiusura che costrinse i venditori ortofrutticoli a trasferirsi, non senza polemiche, in una sede vicina, in attesa dei lavori di riqualificazione. Nel frattempo a Vibo Valetina scoppiava una nuova emergenza rifiuti che indusse l’Amministrazione Comunale a "parcheggiare" in quell’area, alcuni scarrabili carichi di rifiuti, in attesa di essere conferiti a Pianopoli. E proprio questa giacenza che va avanti da diversi mesi è stata attenzionata dal Procuratore Capo di Vibo Valentia, Mario Spagnuolo, il quale ha deciso di inviare un’ispezione dei carabinieri della compagnia di Vibo diretti dal capitano Diego Berlingieri e del Nas di Catanzaro, che stamattina hanno effettuato un sopralluogo. Nel corso dei controlli sarebbero stati riscontrati pericoli di carattere igienico sanitario. I militari avrebbero infatti constatato la fuoriuscita dai 15 scarrabili, del famigerato percolato, dannosissimo per la salute. Per cui la struttura è stata posta sotto sequestro. (ci)