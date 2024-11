La Dia ha ricostruito, dopo anni di indagini, gli affari illeciti che giravano attorno ai due ristoranti situati vicino al Pantheon. In manette il reale proprietario, un imprenditore calabrese, legato alla ‘ndrangheta

Roma - La Direzione Antimafia ha sequestrato due noti ristoranti della capitale e arrestato un imprenditore calabrese. Il blitz, scattato questa mattina, in zona pantheon a Roma, è giunto al termine di lunghe e articolate indagini chw hanno portato il giudice per le indagini preliminari ad emettere il provvedimento di sequestro dei ristoranti "La Rotonda" ed "Er Faciolaro", situati nella centralissima via Dei Pastini, non lontano dal Pantheon.

In manette è finito colui che è considerato il reale proprietario delle strutture, l'imprenditore calabrese Salvatore Lania, 47 anni, nato a Seminara (Reggio Calabria). L'uomo è ritenuto responsabile, in concorso con altri, dei reati di intestazione fittizia di beni. Il valore del sequestro effettuato dalla Dia è pari a circa dieci milioni di euro, mentre sono state effettuate anche diverse perquisizioni nei confronti di diverse persone indagate, tra le quali anche alcuni familiari e dipendenti di Lania.