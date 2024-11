La visita delle Fiamme gialle potrebbe essere legata alla gara d’appalto per l’affidamento delle luminarie natilizie. Guccione ieri aveva chiesto l’accesso agli atti

Potrebbe essere legata ai nuovi sviluppi appalti concessi per le luminarie la presenza questa mattina della Guardia di Finanza negli uffici di Palazzo dei Bruzi. Proprio nelle ultime ore, infatti, si è appreso che tra le aziende affidatarie del servizio vi è anche la Med Labor, già finita al centro delle polemiche per un'altra serie di lavori effettuati per conto del comune attraverso l'utilizzo del cottimo fiduciario. Ieri erano volati gli stracci tra il leader de La grande Cosenza, che ha chiesto l'accesso agli atti, ed il sindaco Occhiuto, il quale aveva ribadito la regolarità della procedura adottata.

Botta e risposta tra il sindaco Occhiuto e il consigliere Guccione

Oggi la visita delle Fiamme Gialle, probabilmente legata a questa vicenda, anche se dagli uffici comunali non filtrano indiscrezioni in merito.



Salvatore Bruno