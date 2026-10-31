La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato oltre 38mila articoli destinati ai festeggiamenti di Halloween nel corso di una serie di controlli che hanno interessato sei esercizi commerciali. I prodotti, tra cui maschere, costumi, decorazioni, stickers e accessori, erano privi delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa a tutela dei consumatori.

Le verifiche hanno permesso di individuare diverse irregolarità nelle etichette e nelle confezioni degli articoli, sulle quali non erano riportate indicazioni fondamentali come il nome del fabbricante, il Paese di produzione e i riferimenti dell'importatore. Informazioni che, secondo le disposizioni vigenti, devono essere presenti in modo visibile, leggibile e in lingua italiana, così da consentire ai consumatori di conoscere la provenienza e le caratteristiche dei prodotti acquistati.

La corretta indicazione di questi elementi non rappresenta soltanto un adempimento formale, ma costituisce una garanzia per chi acquista. La mancanza di informazioni sulla composizione e sulla destinazione d'uso, infatti, può impedire di valutare adeguatamente la sicurezza degli articoli e l'eventuale presenza di materiali o sostanze potenzialmente nocive.

Particolare attenzione è stata riservata ai prodotti destinati ai più piccoli, considerata la diffusione di costumi e accessori di Halloween tra i bambini. L'obiettivo dei controlli è prevenire i rischi per la salute dei consumatori, soprattutto delle fasce più vulnerabili, e contrastare la commercializzazione di merci non conformi alle prescrizioni previste.

I titolari dei sei esercizi commerciali sono stati segnalati agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative, che possono arrivare a oltre 25mila euro.

L'attività della Guardia di finanza si inserisce nell'ambito delle iniziative finalizzate a garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, tutelare i consumatori e contrastare le forme di concorrenza sleale a danno degli operatori economici che rispettano le regole.