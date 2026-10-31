Maschere, costumi e decorazioni erano privi delle indicazioni obbligatorie su fabbricante, provenienza e importatore. I titolari sono stati segnalati dalla Guarda di Finanza, le sanzioni previste possono superare i 25mila euro

La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato oltre 38mila articoli destinati ai festeggiamenti di Halloween nel corso di una serie di controlli che hanno interessato sei esercizi commerciali. I prodotti, tra cui maschere, costumi, decorazioni, stickers e accessori, erano privi delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa a tutela dei consumatori.

Le verifiche hanno permesso di individuare diverse irregolarità nelle etichette e nelle confezioni degli articoli, sulle quali non erano riportate indicazioni fondamentali come il nome del fabbricante, il Paese di produzione e i riferimenti dell'importatore. Informazioni che, secondo le disposizioni vigenti, devono essere presenti in modo visibile, leggibile e in lingua italiana, così da consentire ai consumatori di conoscere la provenienza e le caratteristiche dei prodotti acquistati.

La corretta indicazione di questi elementi non rappresenta soltanto un adempimento formale, ma costituisce una garanzia per chi acquista. La mancanza di informazioni sulla composizione e sulla destinazione d'uso, infatti, può impedire di valutare adeguatamente la sicurezza degli articoli e l'eventuale presenza di materiali o sostanze potenzialmente nocive.

Particolare attenzione è stata riservata ai prodotti destinati ai più piccoli, considerata la diffusione di costumi e accessori di Halloween tra i bambini. L'obiettivo dei controlli è prevenire i rischi per la salute dei consumatori, soprattutto delle fasce più vulnerabili, e contrastare la commercializzazione di merci non conformi alle prescrizioni previste.

I titolari dei sei esercizi commerciali sono stati segnalati agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative, che possono arrivare a oltre 25mila euro.

L'attività della Guardia di finanza si inserisce nell'ambito delle iniziative finalizzate a garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, tutelare i consumatori e contrastare le forme di concorrenza sleale a danno degli operatori economici che rispettano le regole.