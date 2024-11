L’arma era all’interno di una botola che faceva da accesso ad una condotta dell'impianto idrico del consorzio di bonifica

Un fucile a canne mozze con matricola abrasa, oltre 100 munizioni e un giubbotto antiproiettile mefisto sono stati scoperti e sequestrati da i Carabinieri della Stazione di Caulonia Marina in un terreno demaniale accessibile a chiunque. L'arma era all'interno di una botola che faceva da accesso ad una condotta dell'impianto idrico del consorzio di bonifica. Il materiale rinvenuto, in buono stato di conservazione, è messo a disposizione della magistratura per tutti i successivi accertamenti. Negli ultimi giorni, i Carabinieri sono stati impiegati in numerosi rastrellamenti nelle aree più impervie del comuni aspromontani della Locride, e in particolare in quelli ricadenti nella Vallata dell'Allaro. Sono stati passati a setaccio numerosi terreni, casolari abbandonati e vecchi ovili ispezionando altresì pozzi e anfratti naturali.