Riprende, dopo un solo giorno di pausa, la protesta degli agricoltori. I mezzi agricoli hanno bloccato, questa mattina, lo svincolo autostradale di Pizzo: i trattori sono schierati subito dopo l’uscita dell’A2. Il Movimento Territorio e agricoltura e l’Associazione contadini Maierato fanno sentire nuovamente la voce dei produttori, che si sentono schiacciati dalle norme europee e da aumenti che mettono a rischio la sostenibilità economica delle loro attività.

Una mobilitazione, questa, nella quale gli agricoltori a puntano il dito anche contro chi dovrebbe rappresentarli: «Siamo stanchi – hanno detto davanti alle nostre telecamere nei giorni scorsi –, il governo nazionale ci deve ascoltare. Le associazioni di categoria stanno facendo di tutto per denigrarci: non siamo qui perché abbiamo tempo da perdere, abbiamo molte ragioni per protestare», spiegano i manifestanti. Così tante che tornare in strada è parso inevitabile.