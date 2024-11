In manette due persone che sarebbero gli autori del grave atto intimidatorio ai danni del negozio di Via Piave

Arrestati i presunti responsabili autori del grave atto intimidatorio avvenuto lo scorso 30 marzo nel pieno centro di Lamezia Terme ai danni dell'attivitá commerciale ubicata in via Piave di proprietà dei fratelli Angotti.

In particolare la Dda di Catanzaro, su richiesta del Procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri e dal sostituto procuratore Elio Romano, ha emesso un fermo di indiziato di delitto nei confronti di due giovani del luogo, Davide Belville, 21 anni e Francesco Gigliotti, 28 anni, per il reato di danneggiamento con esplosivo aggravati dalla modalità mafiosa. Contestuamente il gip lametino, su richiesta del Procuratore di Lamezia, Salvatore Curcio, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di tentata rapina e furto in un'abitazione, reati commessi lo scorso 10 marzo

Ad eseguire il provvedimento dell'autorità giudiziaria è stata la Polizia di Stato.