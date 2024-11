Non è stata una sola persona a piazzare la bomba che ha devastato con un chiaro intento intimidatorio il panificio di Lamezia Terme.

Non una ma più persone. Sono quelle che avrebbero piazzato l’ordigno esploso giovedì scorso davanti ad uno degli ingressi del forno Angotti a Lamezia Terme. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno permesso di individuare due figure incappucciate che fuggivano, ma allo stato si tratta solo di ombre e non è stato possibile catturare immagini tali da potere individuare con certezza gli autori.



Le indagini stanno comunque andando avanti a ritmo serrato e non si esclude, fanno sapere dalla Polizia di Stato, che si possa arrivare ad una risoluzione del caso nelle prossime settimane, anche se il lavoro investigativo da fare è ancora tanto.



Intanto, il fornaio ha ripreso a lavorare a regime stretto nella “morsa di solidarietà” dei lametini che si stanno recando a fare acquisti nel punto vendita per aiutare i titolari a sostenere le spese per il ripristino dei danni ma anche per dare un segnale chiaro di apprezzamento verso chi ha deciso di non piegare la testa.



Tiziana Bagnato