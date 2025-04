Sono caduti circa 63 mm di pioggia in poco tempo. Allagamenti anche a Tropea. Nelle prossime ore situazione meteo in miglioramento

Come da previsione, nelle ore pomeridiane diversi temporali hanno interessato le aree interne della Regione con locali sconfinamenti fin verso le coste accompagnate da locali grandinate. In concomitanza però nuclei molto intensi dal Mar Tirreno hanno interessato l’area della Bassa Calabria e in particolare il Vibonese dove un violento nubifragio ha interessato la Marina di Vibo con diversi disagi alla circolazione a causa delle strade allagate: secondo i dati delle stazioni meteo infatti sono caduti circa 63 mm di pioggia in poco tempo.

Già in queste ore però l’area è interessata da un generale miglioramento del tempo con cieli che si manterranno perlopiù nuvolosi, mentre nella giornata di domani saranno possibili nuovi piovaschi sul territorio Vibonese, anche se comunque non sono previsti particolari criticità.

Attivato il Coc

Il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, viste le condizioni meteo e appreso il livello elevato di precipitazioni - che hanno raggiunto il livello 3 (il massimo livello di pericolo) - soprattutto in relazione alle zone/quartieri e frazioni costiere della città (con particolare attenzione a Vibo Marina), ha immediatamente attivato il Coc (Centro operativo comunale) che funge da cabina di regia in caso di emergenze e calamità.

Tra le prime iniziative è stata attivata la Protezione Civile per il sostegno alle persone in eventuale difficoltà. Nello stesso tempo è intervenuto il Comando dei Vigili del Fuoco, mentre già sui luoghi posti sotto la massima attenzione e sulle zone più colpite sono stati inviati agenti della Polizia Locale.

Assieme a loro, sono state attivate sia la ditta comunale incaricata del pronto intervento che quella relativa alle attività di espurgo dei pozzetti interessati da intasamento. Nelle prossime ore sarà formalizzata la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito delle consistenti precipitazioni. Il personale comunale continuerà a presidiare le zone che rilevano per le maggiori criticità

Allagamenti anche a Tropea

Il maltempo non ha risparmiato Tropea. Le forti piogge che si stanno abbattendo sul vibonese stanno mettendo a dura prova anche la Perla del Tirreno. La strada nei pressi del porto si è completamente allagata e come un fiume in piena sta riversando in mare gran quantità di fango e detriti.