Abbiamo preparato la Maratona elettorale con meticolosità e dedizione. I numeri hanno premiato il nostro sforzo e il sistema organizzativo del nostro network. I dati auditel della maratona elettorale di LaC sono impressionanti. Un grande successo della rete in termini di ascolti che hanno consacrato LaC prima televisione in Calabria nelle due giornate relative alle dirette elettorali quelle del 26 e 27 gennaio 2020. Circa 300.000 contatti netti nelle due giornate di maratona TV. Precisamente 289.751 contatti netti nelle due giornate divisi in questo modo: 26 gennaio 178.045 – 27 gennaio 111.706.



Lo speciale elezioni in onda dalle 22.30 di domenica 26 gennaio è stato seguito da un totale di 186.109 contatti nell’arco di 5 ore con una media di 9.000 e picchi di 36.000 telespettatori che ci hanno seguito tutta la notte. Questi dati confermano LaC TV prima tv in Calabria per gli eventi speciali e prima TV in Calabria per l’intera programmazione delle due giornate del 26 e 27 gennaio 2020.

Numeri altrettanto pesanti anche per quanto riguarda le testate web del network, lacnews24.it, ilvibonese.it e ilreggino.it. Le tre testate, infatti, hanno totalizzato 324.926 utenti unici e 707.811 visualizzazioni di pagine così ripartite: Lacnews24.it 185.726 utenti unici, 412.096 Visualizzazioni di pagina; IlVibonese.it 86.935 utenti unici, 229.112 visualizzazioni di pagina; IlReggino.it 52.265 utenti unici, 66.603 visualizzazioni di pagina.

È stato un lavoro di squadra straordinario tra azienda editoriale, direttori delle testate, giornalisti, tecnici, grafici e direzione di rete che ancora una volta premia il network di LaC. Grazie a tutto il nostro network e grazie al nostro pubblico composto da telespettatori e lettori che ci hanno seguito e accordato il loro gradimento.