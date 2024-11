L'incidente si è verificato sulla statale 106 in direzione Soverato e ha coinvolto tre mezzi. Due persone sono rimaste ferite

Un urto violento e poi il doppio ribaltamento immediatamente fuori da una galleria della variante alla statale 106. Il sinistro si è verificato in prossimità dello svincolo di Borgia nel Catanzarese in direzione Soverato coinvolgendo dapprima una vettura e un furgoncino e successivamente un mezzo pesante che si trovava in transito. Le due persone che si trovavano all'interno della vettura sono rimaste ferite e sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'arteria.