Un incidente si è verificato a Catanzaro sulla variante 106, poco prima dello svincolo di Borgia in galleria. Un furgone per cause ancora in corso di accertamento è rimasto coinvolto in un sinistro la cui dinamica non è ancora chiara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'arteria, l'Anas, i carabinieri e un'ambulanza del 118 per prestare soccorso al conducente del mezzo. Da quanto appreso le condizioni non sarebbero gravi.