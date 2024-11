Individuato l'uomo che avrebbe causato il rogo. Che sarebbe divampato in seguito alla combustione di residui vegetali

I militari della stazione dei carabinieri forestale di Montalto Uffugo (Cosenza) hanno individuato e denunciato il responsabile di un incendio boschivo, avvenuto nei giorni scorsi nel Comune di Rota Greca in località "Ortale". L'incendio è divampato in seguito alla combustione di residui dell'attività agraria e di un cumulo di segatura derivante dal taglio di alcune piante in un uliveto di proprietà.

All'arrivo dei militari sono apparsi evidenti, nel corso del sopralluogo e degli imminenti accertamenti tecnici, i segni di lavorazioni agricole con abbruciamento dei residui vegetali ancora in fumo da dove si è potuto individuare il punto di insorgenza dell'incendio. Per spegnere le fiamme, che hanno interessato una superficie di 1.500 metri quadri, è intervenuta una autobotte di Calabria Verde che ha scongiurato la propagazione ulteriore dell'incendio.