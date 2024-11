Attimi di apprensione si sono vissuti nel pomeriggio a Botricello, nel Catanzarese, dove l'elisoccorso è stato allertato per un malore che ha colpito un ragazzo di 12 anni mentre era con la sua famiglia in spiaggia. Il giovane ha avuto una congestione ma fortunatamente senza gravi conseguenze. È stato quindi trasportato all'ospedale di Catanzaro in ambulanza per effettuare ulteriori accertamenti. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.