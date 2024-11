Un uomo di 45 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Pugliese di Catanzaro dopo un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Botricello nel catanzarese. L'uomo, P.S., si trovava all'interno di un villaggio turistico dove lavora come addetto alla manutenzione del verde, quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato da una scala. Sul posto è intervenuta dapprima un'ambulanza e poi l'elisoccorso che ha provveduto a trasportare il ferito in pronto soccorso. Restano gravi le condizioni per la presenza di diversi traumi provocati dalla caduta. I medici si sono riservati la prognosi e hanno sottoposto l'uomo ad un delicato intervento chirurgico. Le indagini sono state avviate dai carabinieri della locale stazione.

l.c.