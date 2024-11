Una lite che degenera e sfocia in violenza. È quel che è successo nel pomeriggio a Botricello, in provincia di Catanzaro, dove in un'abitazione privata si è reso necessario l'intervento dei carabinieri e successivamente di un'ambulanza per prestare soccorso ad una donna aggredita dal compagno.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, la donna sarebbe stata aggredita dall'uomo al culmine di una lite di natura sentimentale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Sellia Marina e in un primo momento anche l'elisoccorso per prestare le cure alla donna che però, secondo quanto riferito, non avrebbe riportato ferite gravi.

Si è reso ugualmente necessario il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso del presidio ospedaliero Pugliese per eseguire le visite mediche del caso e refertare le ferite. Nel frattempo, i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire un episodio che si configura come un caso di maltrattamenti in famiglia.