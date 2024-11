L'episodio nei locali dell'istituto e denunciato in questura. Aldo Trecroci ricopre anche la carica di consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi. «È la prima volta che mi capita qualcosa del genere in più di trent'anni»

Il dirigente scolastico del liceo scientifico G.B. Scorza di Cosenza, Aldo Trecroci, è stato aggredito dal genitore di una studentessa. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, 16 gennaio, nei locali dello stesso istituto al culmine di una lite innescata da motivi al vaglio delle forze dell’ordine.

Trecroci, che ricopre anche la carica di consigliere comunale a Palazzo dei Bruzi, sarebbe stato colpito da uno schiaffo ed in conseguenza del colpo subito, sarebbe finito in terra. Sul posto, allertati dal personale scolastico, sono giunti gli agenti della polizia di stato. Il dirigente si è poi recato in ospedale e successivamente in questura per sporgere denuncia.

L'episodio si sarebbe consumato davanti a numerosi testimoni. «Il padre della studentessa lamentava il mancato inserimento della figlia, per mancanza di posti, all'interno di un Pcto, nuova denominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, da svolgersi in ambito medico. Sulla base delle preferenze fornite dall'alunna, l'abbiamo iscritta in un altro gruppo analogo per finalità al precedente», ha detto Trecroci al nostro network, raccontando l'accaduto. L'alternativa è stata però ugualmente motivo di doglianza. Già nei giorni scorsi l'uomo avrebbe manifestato il proprio disappunto. Nella mattinata di oggi avrebbe allora fatto irruzione nella stanza del dirigente e, dopo averlo minacciato, lo ha aggredito fisicamente. Trecroci opera nella scuola da più di trent'anni ed andrà in pensione alla fine di questo anno scolastico. «Sono molto amareggiato. È la prima volta che mi capita un episodio del genere - ha concluso - proprio ad un passo dalla chiusura della mia carriera».