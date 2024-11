Gli interventi degli artificieri in Calabria sono tra i più numerosi in Italia. La provincia di Vibo Valentia è quella che offre maggior lavoro ai militari professionisti specializzati nel disattivare e neutralizzare ordigni esplosivi, il 45% in più rispetto alle altre città. Durante la conferenza stampa dei Carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia, i militari oltre a fare il punto sull’attività svolta nel corso del 2017, è stata l’occasione per illustrare ai giornalisti le attività preventive, finalizzate ad arginare anche il fenomeno degli incidenti connessi all’uso dei “botti” illegali, soprattutto in occasione delle imminenti festività natalizie.

Ribadito più volte dal maresciallo Paolo Gigliotti, del Nucleo Artificieri Antisabotaggio Comando provinciale di Catanzaro, l’importanza delle attività di prevenzione e sensibilizzazione, finalizzate ad arginare il fenomeno degli incidenti connessi all’uso dei “botti” illegali. Per contenere il numero di vittime di questo tipo di incidenti, ogni anno l’Arma dei Carabinieri promuove una campagna di informazione rivolta soprattutto ai più giovani, organizzando una serie di incontri nelle scuole.