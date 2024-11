Le due donne, responsabili del furto in una gioielleria di Serra San Bruno, nel vibonese, sono state rintracciate a Misano Adriatico (Rimini)

Furto aggravato. E' l'accusa per la quale due donne di Misano Adriatico (Rimini), Graziella Gabrieli, di 48 anni, e Sara Cuner (28) sono state poste agli arresti domiciliari. Sono ritenute responsabili del furto nella gioielleria Monilia avvenuto il 16 giugno scorso. Secondo le indagini dei carabinieri della Compagnia di Serra, avrebbero finto di essere acquirenti per impossessarsi di gioielli per 80 mila euro. Sono state identificate grazie alle riprese video.