In esito alla comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria competente di applicazione della custodia cautelare degli arresti domiciliari, il primo cittadino aveva presentato le proprie dimissioni il successivo 9 dicembre

Il prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, ha sospeso il Consiglio comunale di Bova Marina ed avviato la procedura per lo scioglimento dell'ente "a seguito dell'irrevocabilità - é detto in un comunicato della Prefettura - delle dimissioni presentate dal sindaco, Vincenzo Crupi".

"Lo stesso amministratore, nei cui confronti era stata dichiarata la sussistenza della causa di sospensione prevista dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 in esito alla comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria competente di applicazione della custodia cautelare degli arresti domiciliari - prosegue la nota - aveva presentato le proprie dimissioni il successivo 9 dicembre. Con il provvedimento del 30 dicembre, nelle more del perfezionamento dell'avviata procedura di scioglimento del Consesso, il Prefetto, per assicurare il normale funzionamento degli Organi e dei servizi comunali, ha altresì nominato un commissario prefettizio fino al prossimo turno elettorale ordinario nella persona della dottoressa Antonietta D'Aquino, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Messina".

"Al commissario, che si è insediato in data odierna - conclude la nota - sono stati conferiti i poteri spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio".