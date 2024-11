L’automobilista, per evitare gli animali, ha perso il controllo del mezzo lungo la sp3 nel territorio di Maierato

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Maierato sono intervenuti su un sinistro stradale verificatosi lungo la strada provinciale 3 ove un automobilista, al fine di evitare alcuni animali in transito, aveva perso il controllo del veicolo condotto rischiando di finire fuori strada. Da subito è apparso chiaro che a causare il sinistro erano stati alcuni bovini che deliberatamente erano stati lasciati liberi di pascolare nei terreni e nelle strade dal loro proprietario, C.R. cl.’75, pregiudicato del posto, il quale all’esito dei controlli sui numeri identificativi impressi sugli auricolari degli animali, effettuati in collaborazione con il personale veterinario dell’Aps di Vibo Valentia, nella giornata di ieri è stato deferito in stato di libertà per abbandono di animali.