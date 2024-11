Oggi è il grande giorno per il boxer calabrese Fabrizio Ruggiero contro Tomas Tadlanek, sul ring presso l'Mgm Island di Milano: «Combatterò per la Calabria e per la mia Crotone». Fabrizio è attualmente campione italiano di Kickboxing Wako Pro della categoria 62 kg.

Si tratta della sfida al titolo europeo quella di Fabrizio, dopo i recenti successi e le grandi soddisfazioni ottenute. Sono 4 incontri di atleti emergenti, 2 titoli Europei Waka Pro che vedranno Mirko Flumeri contro El Medhji Jaraifi Mougani, Fabrizio Ruggiero contro Tomas Tadlanek.

Fabrizio è molto carico: «Tenterò la conquista del titolo europeo W.A.K.O PRO, con una delle sigle più importanti del mondo». E si sente pronto a questa grande sfida: «Mai avrei immaginato di avere un'opportunità di tale importanza, in uno degli eventi più prestigiosi a livello europeo».

Fabrizio campione italiano di Kickboxing Wako Pro ha 24 anni, è crotonese ed ha conquistato il titolo battendo, in appena due splendidi round, Antonio Gravela dello SSD Dynamic Center Italia nel match che si è svolto il 30 aprile scorso a Milano.

«Partito con tanti sogni dalla mia città, Crotone, chiunque mi conosca fin da piccolo sa cosa voglia dire per me questo sport – afferma Ruggiero -, quanto contino i miei idoli come Giorgio Petrosyan e Armen Petrosyan ed essere entrato a far parte del loro team».

Da tutta la Calabria si spera nel trionfo di Fabrizio. Perché veramente ha tutte le possibilità e la forza di conquistare il titolo europeo.