La fase di maltempo che ha caratterizzato la giornata di ieri sta ormai per giungere al termine. Gli accumuli più elevati e abbondanti sono stati registrati soprattutto lungo il versante tirrenico vibonese e reggino con picchi oltre i 60 millimetri, ma precipitazioni localmente intense hanno interessato anche le aree interne e il Catanzarese Jonico. In queste ore assisteremo a residue precipitazioni ancora sul versante Tirrenico con possibili sconfinamenti fin verso le aree interne ma le condizioni meteorologiche sono previste in miglioramento già dalla tarda mattinata.

Possibile ciclone afro-mediterraneo nel weekend

Mentre la fase instabile sta abbandonando la Calabria, ecco che una nuova violenta fase perturbata è alle porte. A ridosso del weekend infatti sembra sempre più probabile la formazione di un vortice ciclonico di origine africana che si andrebbe a collocare tra la Sicilia e l’Africa, causando forte maltempo e intensi venti.

Secondo gli ultimi aggiornamenti le aree più a rischio sarebbero quelle Joniche e interne con possibili temporali di forte intensità. Attualmente però questa resta solo una tendenza in quanto mancano ancora diversi giorni all’evento.