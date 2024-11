265 i capi finiti nel mirino. 15 quelli infetti dalla malattia trasmissibile anche all'uomo sia per via diretta che indiretta

VIBO VALENTIA - Un intero allevamento composto da 265 capi di ovini, e' stato sequestrato a Briatico, nel Vibonese, in quanto il locale servizio veterinario dell'Asp ha accertato 15 casi di brucellosi. In particolare, la brucellosi e' stata riscontrata in 13 ovini di sesso femminile ed in 2 di sesso maschile. L'allevamento si trova in localita' "Scrugli". Il sequestro comporta l'isolamento degli animali infetti e la loro macellazione sotto stretto vincolo sanitario e su autorizzazione del servizio Veterinario dell'Asp di Vibo Valentia. La brucellosi ovi-caprina, malattia infettiva e contagiosa, e' trasmissibile anche all'uomo sia per via diretta che indiretta attraverso il consumo di prodotti di origine animale contaminati come il latte. Polizia municipale, forze dell'ordine e servizio veterinario dell'Asp sono stati incaricati di controllare e vigilare sul rispetto dell'ordinanza.