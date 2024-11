L'incendio provocato dallo stesso pensionato è sfuggito al controllo dell'uomo che è morto per asfissia

Un pensionato di 73 anni, Luigi Gallo, originario di Cassano allo Jonio e residente a Bergamo, e' morto nelle campagne di Castrovillari soffocato dal fumo sprigionatosi dall'incendio che lui stesso aveva appiccato ad alcune sterpaglie per bruciarle. La dinamica di quanto e' accaduto e' stata ricostruita dai carabinieri della Compagnia di Castrovillari. Gallo, in questi giorni a Castrovillari, citta' in cui e' nata la moglie, per trascorrere un periodo di ferie, voleva eliminare le sterpaglie accumulatesi nel giardino della sua casa estiva e per questo aveva acceso un fuoco per bruciarle. A causa dell'imperizia dell'uomo, pero', l'incendio che si e' sviluppato e' stato di dimensioni maggiori rispetto a quelle che erano le sue intenzioni, tanto che Gallo ad un certo punto ha perso il controllo della situazione ed e' stato soffocato dal fumo, finendo poi sulle fiamme. Il medico legale ha comunque accertato che Gallo, quando e' caduto sulle fiamme, era gia' morto per asfissia