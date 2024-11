Gli investigatori escludono per il momento il movente razzista dell’intimidazione. Nell’incendio coinvolta l’auto di un altro sacerdote e anneriti i muri della chiesa

Indagano i carabinieri di Crotone sulle cause che hanno provocato l'incendio all'auto, una Fiat Punto, del parroco della chiesa di San Giuseppe lavoratore, della frazione Corazzo di Scandale, in provincia di Crotone.

Le fiamme, divampate altissime, hanno coinvolto la facciata della chiesa e lambito alcune vetture parcheggiate tra cui quella di un secondo sacerdote, parroco della frazione Apriglianello.

Il sacerdote proprietario dell'auto incendiata, di origini africane e da circa un mese a Scandale, ha riferito ai militari di non sapersi spiegare i motivi dell'intimidazione. Gli investigatori, comunque, escludono il movente razzista.