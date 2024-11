Erano intenti a pulire un terreno agricolo privato dando alle fiamme sterpaglie. Il fuoco però in poco tempo si sarebbe esteso incendiando circa cinque ettari di macchia mediterranea. Sono stati sorpresi dai carabinieri, che impegnati in un servizio di perlustrazione in aree extraurbane, sono stati attirati dal fumo denso. Così, in quattro sono stati denunciati con l’accusa di incendio colposo.

È accaduto in località “Ciosso” di Motta San Giovanni, nel Reggino. La zona è stata messa in sicurezza mediante l’utilizzo di mezzi aerei che hanno provveduto a estinguere l’incendio, mentre i quattro uomini, le cui responsabilità dovranno essere successivamente accertate nelle opportune sedi giudiziarie, sono deferiti all’autorità giudiziaria.