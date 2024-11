L'omicidio a Palizzi, in provincia di Reggio Calabria.

Brutale oomicido compiuto in pieno centro abitato a Palizzi, in provincia di Reggio Calabria. L'assassino ha ucciso un altro uomo con una falce, dopo averlo travolto con un suv, davanti ad alcuni testimoni nel centro del paese, sulla statale 106. I Carabinieri lo hanno fermato poco dopo. Secondo la prima ricostruzione, tra i due ci sarebbero stati alcuni scontri in passato, ma nulla lasciava presagire questo tragico epilogo. La vittima è Antonio Genova, 50 anni. L'assassino è Francesco Ferraro, 41 anni.