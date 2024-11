Azzannato da un cane randagio: 14enne finisce in pronto soccorso. È accaduto nella tarda serata di ieri lungo il litorale costiero di contrada Momena, nell'area urbana di Rossano. L’adolescente era in bici quando d’un tratto si trova di fronte un branco inferocito. La vittima tenta la fuga ma una delle bestie lo raggiunge e dopo l’aggressione cade dalla bici riportando ferite lacero/contuse sul corpo, caviglia e polpaccio. Ne avrà per 20 giorni. La famiglia si è rivolta alla polizia locale al fine di perfezionare una denuncia circa l’accaduto.