Circa un mese fa la condotta scellerata di un ignoto aveva impedito ad una trentina tra professori di musica e alunni della scuola media di Gimigliano di partecipare ad un concorso musicale a Maida. Qualcuno, infatti, si era divertito a forare gli pneumatici di ben due pullman scolastici appositamente predisposti per la circostanza. Da quel giorno i carabinieri di Gimigliano non hanno risparmiato alcuna energia per cercare di venire a capo di una vicenda che, non riconducibile ad organizzazioni criminali, è stata inquadrata in un ambito più squisitamente veniale. E così, nella ricostruzione dei fatti, i militari, districandosi tra storie di gelosia, di diritti asseritamente calpestati e di insofferenze, hanno stretto il cerchio intorno ad un dipendente infedele. Su di lui infatti convergono tutti i sospetti. L’uomo è stato denunciato.

l.c.