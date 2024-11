Per l'accusa, Massimo Cedolia, promotore finanziario cosentino, trasferì considerevoli cifre di denaro sul conto di amici e parenti.

Fiducia totale nell'operato di Massimo Cedolia, promotore finanziario cosentino, tanto da non ritenere necessario andare a controllare i conti del Santuario, capire quanto ci fosse in cassa e con che criteri avvenisse la gestione. Sarebbero queste le motivazioni di fondo che non avrebbero portato i frati del Santuario di Paola ad accorgersi che i soldi dei fedeli andassero a finire fuori dall'ambito religioso.

Secondo l'accusa Cedolia trasferì il denaro con dei bonifici ad amici e parenti. Intanto l'ordine dei francescani chiede un risarcimento di 3 milioni di euro per i danni patrimoniali e di immagini subiti.

Il prossimo 10 febbraio saranno ascoltati in aula i test dell'accusa.