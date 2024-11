La Congregazione per il clero del Vaticano, rappresentata dal cardinale Beniamino Stella, e dal segretario della Congregazione Joe Mercier, arcivescovo titolare di Rota, ha rigettato il ricorso di Pasquale Anastasi, presidente della Fondazione voluta dalla mistica di Paravati, Natuzza Evolo, avverso le decisioni del vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, Luigi Renzo, che nel marzo scorso ha sospeso l'assemblea dei soci fondatori dichiarando l'illegittimità della riunione e degli atti deliberativi.

La Congregazione per il clero del Vaticano nel rigettare il ricorso ha spiegato che non esiste allo stato, dal punto di vista canonico, alcun valido Statuto che possa regolare la vita della Fondazione di Natuzza Evolo in quanto il precedente, emesso dal defunto vescovo di Mileto Tarcisio Cortese, e' stato revocato dal nuovo vescovo Luigi Renzo il'1 agosto 2017. A livello canonico, quindi, ogni attività svolta dagli organi della Fondazione, presidente compreso, a partire dall'1 agosto 2017 e' da ritenersi illegittima. Inoltre la supplicatio con la quale la Fondazione di Natuzza aveva chiesto al vescovo di Mileto la revoca delle sue decisioni e' stata presentata da Giuseppe Condello, mentre il ricorso alla Congregazione - Dicastero per i Laici, Famiglia e Vita, e' stata presentata da Pasquale Anastasi ed entrambi i soggetti si sottoscrivono nella loro qualita' di presidenti della Fondazione. Da qui il rigetto del ricorso. (AGI)

