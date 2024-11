Sarà la vicinanza geografica a legare a doppio filo le attività amministrative dei municipi di Buonvicino e Maierà. I due caratteristici borghi dell’Alto Tirreno cosentino, 3.500 abitanti complessivi, hanno avuto per molti anni in comune le prestazioni del responsabile finanziario ed amministrativo Gennaro Marsiglia, rimasto invischiato tra le maglie della giustizia e finito ai domiciliari nell’ambito dell’operazione Appalto amico, per avere assegnato appalti alla cooperativa Artemisia, di fatto amministrata dalla moglie, da svolgersi proprio tra Buonvicino e Maierà.

Affidamento diretto al figlio del vicesindaco

Ma ci sono altri personaggi, a queste latitudini, a beneficiare, con una certa continuità, di committenze pubbliche, assegnate in larga parte con la procedura negoziata dell’affidamento diretto. Congiunti di amministratori locali, laddove non si sia in presenza degli amministratori stessi. È il caso del geologo Stefano Perrone. Dal comune di Maierà, dove il padre Raffaele ricopre la carica di vicesindaco, ha ricevuto recentemente due incarichi relativi alla progettazione definitiva dei lavori di adeguamento sismico della scuola di Via Ortaglie ed alla messa in sicurezza di alcune aree in dissesto e a rischio frane. Adesso il comune di Buonvicino, con determina numero 79 del 27 luglio scorso, vergata dal responsabile del settore tecnico, gli ha affidato, senza acquisire altri preventivi da altri professionisti, una indagine geologica relativa ai lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale denominata Franco-Urmo. L’importo dell’appalto è di poco più di 13 mila euro.

Incarico anche per lo zio dell'assessore

Nell’ambito della medesima progettazione, spunta un incarico anche ad un altro professionista vicino all’amministrazione comunale di Maierà. Si tratta dell’ingegnere Gianfranco Crudo, zio dell’assessore di Maierà Daniela Perrone. Prima di rivolgersi all’ingegnere Crudo, l’amministrazione aveva interpellato un altro professionista, inviandogli una pec di venerdì 13 luglio. Non ricevendo risposta nei quattro giorni lavorativi successivi, ha poi ripiegato verso Crudo al quale è stato poi assegnato l'incarico.

