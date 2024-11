Tutti salvi i passeggeri che viaggiavano a bordo del mezzo

Reggio Calabria - Un incendio si è sviluppato a bordo di un pullman di linea dell’Atam di Reggio Calabria. Tutti illesi i 45 passeggeri. L’incidente è avvenuto in località Mulini di Calanna, mentre l’autobus stava percorrendo la strada provinciale 7 Gallico-Gambarie. L’autista ha fatto scendere i passeggeri dal mezzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Villa San Giovanni che hanno spento le fiamme. Sono in corso accertamenti per appurare le cause dell’incendio.