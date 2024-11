Destinatario della missiva intimidatoria Francesco Mercurio, in corsa al consiglio comunale di Cosenza a sostegno di Carlo Guccione. Il candidato: ‘Credo che l'avvertimento non arrivi dalla criminalità, ma dalla malapolitica’

MARANO MARCHESATO (CS) – Brutta sorpresa per uno dei candidati alle amministrative di Cosenza. Francesco Mercurio, in corsa a sostegno di Guccione nella lista “Per Cosenza Oltre i Colori” promossa da Giacomo Mancini, ha ricevuto una lettera contenente un proiettile. A diffondere la notizia lo stesso Mercurio attraverso un post sui social network.

«Intendo recarmi alla Procura della Repubblica per denunciare questa grave intimidazione e far sapere a coloro che si sono resi protagonisti di questo gesto vigliacco che la cosa non mi spaventa – ha detto Mercurio - È il segnale che sto dando fastidio, è il segnale che quanto c'è di marcio e di mafioso nella politica cittadina avverte la paura, perché sa che il cambiamento che avverrà con le elezioni del 5 giugno li spazzerà via. Credo che l'avvertimento - ha aggiunto - non arrivi dalla criminalità, ma dalla malapolitica che ho denunciato e sto continuando a denunciare, nelle piazze come qui su facebook. Sappiano però che io non mi arrendo, anzi metterò ancora più energia e forza in quest'ultima settimana di campagna elettorale. Sarò in tour per la città, tra i cittadini, e i cittadini saranno la mia scorta. Non mi fermeranno, non ci fermeranno».