Si è svolta questa mattina l'udienza di convalida dell'arresto del giovane che ha commesso un atto di violenza estrema nei confronti della propria madre. Il tribunale ha ratificato la decisione dei carabinieri di Cariati di trarlo in arresto. Il giovane deve rispondere di maltrattamenti e tentata estorsione. L'episodio ha avuto luogo quando il giovane ha trascinato sua madre per i capelli, scaraventandola giù per le scale, minacciandola con un coltello, tutto per ottenere una somma di soli 80 euro, presumibilmente destinati all'acquisto di sostanze stupefacenti.

Durante l'udienza, gli avvocati difensori Gianluigi Zicarelli e Alfredo Zicarelli hanno presentato una serie di documenti che dimostrano la presenza di gravi disturbi mentali e una dipendenza da alcol e droghe che affliggono il giovane indagato. Hanno inoltre sollecitato l'attivazione delle procedure necessarie per garantire al giovane l'accesso alle cure e alle terapie necessarie per affrontare le sue problematiche.