I carabinieri di Caccuri, insieme a personale del Nucleo guardie giurate del Wwf gruppo di Crotone, hanno denunciato tre cacciatori, originari della provincia di Vicenza, che in trasferta alle pendici della Sila, avevano organizzato una battuta di caccia per procacciarsi fauna selvatica da portare a casa per l'imminente periodo Natalizio.

I tre, C.R., di 63 anni, di Valdagno (Vicenza), P.L. (32), di Arzignano (Vicenza), e T.L. (31), di Valdagno (Vicenza), sono stati trovati in possesso di 22 fringuelli abbattuti, tutti facenti parte di fauna selvatica protetta, ed un "verzellino", appartenete a specie particolarmente protette dalla Convenzione di Berna.

Carabinieri e guardie del Wwf hanno quindi sequestrato tre fucili e 492 cartucce per fucile di vario calibro. I soggetti sono stati denunciati per concorso in uccisione di esemplari di specie di animali protette e per la violazione di diverse norme per la protezione della fauna selvatica.