«Sono distrutto, per me è finita». È il 3 marzo scorso quando Pietro Junior Santapaola, 17 anni, centrocampista del Cosenza Calcio nella squadra Primavera, chiama in lacrime la sua famiglia per avvisare che è stato cacciato dalla squadra. La sua colpa? Chiamarsi Santapaola. Soltanto questo. Tanto è bastato al presidente della squadra, Eugenio Guarascio, per spezzare i suoi sogni e farlo sprofondare in uno stato di profondo turbamento, allontanandolo dai suoi compagni senza neppure chiedere un confronto. Da una settimana, Pietro è tornato a Messina dalla sua famiglia, ma la vicenda che lo riguarda è diventata di dominio pubblico e in tanti hanno preso le sue difese, chiedendo a gran voce il rientro del giovane nei campi di calcio.

Quel cognome "pesantissimo"

Pietro Junior Santapaola è arrivato nelle primaverili del Cosenza Calcio, che milita in serie B, a gennaio scorso, dopo una fulminea e brillante carriera cominciata a soli 10 anni. Pietro frequenta il quarto superiore all'istituto tecnico commerciale di Licata, non beve, non fuma, non ha mai preso neppure una multa in vita sua né una segnalazione all'autorità giudiziaria. Si allena con costanza e con profitto perché la sua strada è il calcio, al momento è il suo unico pensiero. Ma per Guarascio, il 17enne ha un peccato originale: è figlio di Pietro Santapaola, recentemente condannato in primo grado di giudizio a 12 anni di carcere per associazione mafiosa per fatti che risalirebbero a prima che il figlio nascesse. Un pentito dice che Santapaola senior farebbe parte del sanguinoso clan facente capo al prozio Benedetto Santapaola, noto alle cronache come Nitto, il "cacciatore" o il "licantropo", indicato dalla magistratura come uno dei più potenti esponenti viventi di Cosa Nostra. Ma Pietro Junior è estraneo a qualunque dinamica processuale. Cresciuto a Messina con la famiglia, è andato via di casa quando era ancora un bambino per inseguire la sua passione.

La denuncia del tifoso rossoblu

A rendere nota la vicenda, è Sergio Crocco, sfegatato tifoso del Cosenza, nonché da un decennio presidente dell'associazione umanitaria "La Terra di Piero", che sui social ne tesse le lodi: «Pietro gioca bene e si guadagna la stima dell'allenatore Ferraro. Negli spogliatoi è, a detta dei suoi compagni, il più educato di tutti. Mai una parola in più, mai un accenno di malandrineria.È benvoluto da tutti gli addetti ai lavori del settore giovanile, compreso il massimo responsabile Mezzina».

Il direttore Sergio Mezzina, colui che è stato incaricato di riferire al 17enne le parole di Guarascio. «Insomma - continua Crocco -, un calciatore bravo sul quale puntare per il futuro ed un orgoglio nel vedere la mia società che non ha remore nell'accogliere un ragazzo che vuole riscattarsi da colpe non sue». Ma il presidente decide comunque «che Pietro non deve fare più parte della squadra. La condanna del padre, a suo modo di vedere, sporcherebbe la maglia rossoblu». Poi conclude: «Non mi sono mai vergognato così tanto di essere tifoso del Cosenza, il mio Cosenza. Scusa Pietro, ti porgo le mie scuse da cosentino e con il cuore in mano».