L’uomo di origine indiana è stato ritrovato questo pomeriggio a Croce Valanidi. Presenti segni di violenza sul corpo. Indagano i carabinieri

Il corpo carbonizzato di un cittadino di nazionalità indiana è stato ritrovato questo pomeriggio a Croce Valanidi, periferia sud di Reggio Calabria. Intorno alle 17.30, i vigili del fuoco del comando provinciale sono stati allertati da una chiamata per un incendio all’interno di un casolare completamente distrutto dalle fiamme.

I pompieri hanno avvisato immediatamente gli uomini dell’Arma che sono giunti sul posto, dopo pochi minuti, notando però la presenza di un cadavere che era quasi completamente carbonizzato. Sul corpo dell’uomo erano presenti dei segni di violenza. Ciò lascia presupporre che l’indiano possa non essere morto a causa dell’incendio, magari per circostanze del tutto fortuite, ma a causa di un’azione violenta. È per tale ragione che, in questo frangente, gli investigatori non escludono possa trattarsi di omicidio.

A Croce Valanidi sono giunti gli uomini della Compagnia carabinieri di Reggio Calabria, unitamente a quelli del Reparto operativo e della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale per i rilievi del caso. Proprio dagli elementi raccolti, ma soprattutto dall’esame autoptico potranno arrivare le informazioni necessarie per indirizzare le indagini. Per ora rimane il giallo: trattasi di tragedia o di omicidio?

Consolato Minniti