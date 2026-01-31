Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto oggi sulla spiaggia di Catanzaro Lido. Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo di circa 50 anni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118 che ha effettuato la constatazione di decesso. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso, ma non si esclude possa trattarsi di un suicidio. L'uomo, che indossava abiti scuri, aveva in tasca i documenti dai quali risulta che sarebbe residente in Campania, ma sono in corso ulteriori approfondimenti.