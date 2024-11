Macabra scoperta dei carabinieri nel piccolo centro del Cosentino. Potrebbe trattarsi di un omicidio per motivi passionali. Ricercato il convivente della vittima

FIUMEFREDDO BRUZIO (Cs) - Di lei non si avevano più notizie da domenica. Nella sua abitazione, una villetta della frazione Marina, i carabinieri hanno trovato tracce di sangue. Nel primo pomeriggio di oggi la macabra scoperta fatta dai militari che avevano intensificato le ricerche. Il corpo della donna, Maria Vommaro, 56 anni, è stato rinvenuto martoriato nel portabagagli di un'auto. Una Fiat Uno rossa di proprietà della vittima, parcheggiata vicino ad un casolare che si trova ad alcuni chilometri di distanza dall'abitazione della donna. Erano stati i figli della 56enne a lanciare l'allarme non avendo modo di contattare la donna. Maria Vommaro era vedova e da qualche tempo aveva una relazione con un 60enne del posto. Dell'uomo al momento non c'è traccia. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di un omicidio per motivi passionali. Maria Vommaro potrebbe essere stata uccisa il giorno stesso della sua scomparsa. Secondo i primi accertamenti medico-legali sarebbe stata colpita alla testa con un oggetto contundente.